Nußloch. Insgesamt siebzehn Gullydeckel haben bislang Unbekannte in der Nacht auf Freitag in der Schillerstraße in Nußloch ausgehoben und diese auf der Fahrbahn und dem Gehweg liegengelassen. Nach Angaben der Polizei entstanden keine Sachschäden und es kam zu keinen Gefährdungen. Sollten Personen dennoch gefährdet worden sein oder Zeugen die Unbekannten bei der Tatausführung beobachtet haben, so werden diese gebeten, sich unter Rufnummer 06222/5709-0 bei der Polizei zu melden.

