16-Jähriger von Männern in Frankenthal überfallen

Frankenthal. Ein 16-Jähriger ist am Montag Opfer von einem Raubüberfall in Frankenthal geworden. Auf dem Feldweg zum Schießgartenweg sprangen gegen 19 Uhr zwei Männer aus dem Gebüsch und rissen den Jugendlichen vom Fahrrad, berichtet die Polizei. Unter Schlägen entnahmen sie ihm seinen Geldbeutel und flüchteten unerkannt. Der 16-Jährige erlitt eine Verletzung an der Lippe.

Einer der Täter soll eine Arbeitshose getragen haben, während der zweite mit einer dunklen Winterjacke bekleidet gewesen sein soll. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Überfall und den beiden Tätern unter der Rufnummer 06233/313-0 abzugeben.