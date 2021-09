Ludwigshafen. Ein seit Montag vermisst gemeldeter 16 Jahre alter Jugendlicher hat sich am Dienstag selbstständig zurück zu seinem Elternhaus in Ludwigshafen begeben. Wir die Polizei mitteilte, war er wohlauf. Der 16-Jährige hatte am Montag gegen 16 Uhr die elterliche Wohnung verlassen. Daraufhin war sein Aufenthaltsort unbekannt. Dier Polizei suchte den Jugendlichen mit Bild und bat die Öffenltichkeit um Mithifle.

