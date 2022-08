16-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß bei Landau - drei Schwerverletzte

Landau. Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos bei Landau ist ein 16-Jähriger ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen, darunter ein elfjähriger Junge, wurden bei dem Unfall am Sonntagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 16-Jährige in einem Auto mit einem 21-jährigen Fahrer und dem Elfjährigen unterwegs. Die drei Männer seien auf der Bundesstraße aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten. Dort stießen sie mit dem Auto eines 65-Jährigen zusammen. Der 16-Jährige sei noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei weiter mit. Die drei anderen seien schwer verletzt in Krankenhäuser gekommen. Die Bundesstraße war voll gesperrt.

