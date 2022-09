16-jähriger Schüler in Speyer mit Messer verletzt

Speyer. Ein 16-jähriger Schüler ist am Donnerstag in Speyer von noch unbekannten Jugendlichen mit einem Messer verletzt worden. Der Junge wurde nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen und die Fahndung nach den Tätern aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 16-Jährige wurde gegen 13 Uhr im Umfeld einer Schule in der Josef-Schmitt-Straße von den Tätern angegriffen.

Diese Ermittlungen dauern derzeit noch an. Weitere Auskünfte sind laut Polizei vor Freitagvormittag nicht zu erwarten.