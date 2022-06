16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Neustadt/Weinstraße . Ein 16-Jähriger ist am Montag ohne Fahrerlaubnis mit einem Roller in Neustadt an der Weinstraße unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Jugendliche kurz nach Mitternacht einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 16-Jährige händigte eine Prüfbescheinigung aus und gab an, dass sein Roller eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Kilometern pro Stunde erreiche. Eine Messung der Beamten ergab jedoch eine von 60 Kilometern pro Stunde. Der Roller wurde in Folge sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 16-Jährigen eingeleitet.

