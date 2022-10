Mutterstadt. Am Montagabend fuhr ein 16-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen in der Mutterstadt Mofa. Wie die Polizei mitteilte, wurde dieser gegen 22.55 Uhr in der Oggersheimer Straße einer Kontrolle unterzogen. In Folge eines Drogentests konnte der Verdacht bestätigt werden. Dem 16-Jährigen wurde durch einen Arzt auf der Dienststelle der Polizei eine Blutprobe entnommen. Der Jugendliche wurde in die Obhut seines Vaters überstellt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

