16-Jähriger mit gestohlenem Auto in Niederkirchen, Meckenheim und Haßloch unterwegs

Haßloch. Wegen einer illegalen Vergnügungsfahrt mit einem gestohlenen Auto wird nun gegen einen 16-Jährigen aus Bad Dürkheim ermittelt. Nach Angaben der Polizei, sah der junge Mann den Schlüssel im Zündschloss des nicht zugelassenen Autos seines Arbeitgebers und nutzte diese Gelegenheit für eine Rundfahrt. Mehrere Zeugen in Niederkirchen, Meckenheim und Haßloch beobachteten daraufhin einen Kleinwagen ohne Kennzeichen mit rasanter Fahrweise und meldeten dies der Polizei. Am Autohof in Haßloch konnten Beamte den Wagen kontrollierten, wobei sich neben dem 16-Jährigen noch vier weitere Jugendliche im Auto befanden. Die Polizei ermittelt nun wegen PKW-Diebstahls, Verkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fehlenden Versicherungsschutzes.



