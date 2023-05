16-Jähriger in Schwetzingen zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Schwetzingen. Mehrere Unbekannte haben bereits am 31. März einen 16-Jährigen in der Schwetzinger Lessingstraße zusammengeschlagen. Laut Angaben der Polizei hatte der Geschädigte gerade gegen 12 Uhr die Schule verlassen, als es zu dem Vorfall kam. Vorausgegangen war ein Streit am Vortag zwischen dem Jungen und einem Mädchen, der sich in einer Chatgruppe zugetragen hatte. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte derart, dass andere Chatteilnehmer den 16-Jährigen bedrohten.

Eine Gruppe von zehn Personen, darunter das Mädchen, passten den Schüler am Folgetag - also dem 31. März - ab. Mehrere Täter schlugen auf den 16-Jährigen ein, der dadurch schwer verletzt wurde, wie es von der Polizei heißt. Als er zudem noch mit einem Messer und einem Schlagring bedroht wurde, flüchtete er in ein Schulgebäude.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202/288-0 melden. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim erklärte auf Anfrage, dass der Vorfall erst jetzt an die Öffentlichkeit käme, weil die bisherigen Ermittlungen weniger erbracht hätten als erhofft.