16-Jähriger in Meckesheim gleich zweimal polizeilich in Erscheinung getreten

Meckesheim. Ein 16-Jähriger ist in Meckesheim in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleich zweimal polizeilich aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, beleidigte der 16-Jährige gegen 23.20 Uhr zunächst einen 62-Jährigen im Bereich der Unterführung in der Bahnhofstraße. Im weiteren Verlauf kam es zur körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei griff der 16-Jährige den 62-Jährigen mit Tritten und Schlägen an. Zeugen hielten den 16-Jährigen von Weiterem ab und informierten die Polizei.

Gegen 00.40 Uhr fiel der 16-Jährige ein weiteres Mal einer Polizeistreife auf, da er unsicher mit seinem Fahrrad fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der 16-Jährige muss sich nun neben Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung auch für Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.