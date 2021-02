Schwetzingen. Polizeibeamte haben am Donnerstagabend gegen 23 Uhr auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim einen Jungen aufgegriffen. Laut ihrer Aussage war der 16-Jährige mit einem gestohlenen Fahrrad und ohne Beleuchtung auf dem Seitenstreifen unterwegs und machte einen verwirrten Eindruck. Auf dem Revier stellte sich heraus, dass der Jugendliche bereits am Morgen von seinen Eltern in Frankfurt am Main als vermisst gemeldet worden war. Seine Mutter holte ihn ab.

