Oberotterbach. Bei einem Unfall auf der B38 in Richtung Oberotterbach ist am Montagmorgen ein 16-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr der Jugendliche die Bundesstraße mit seinem Leichtkraftrad, als er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und stürzte. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

