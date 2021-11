Forst an der Weinstraße. Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagmorgen in Forst an der Weinstraße ein 16-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde er von einer Autofahrerin übersehen und angefahren, als diese von der Weinstraße nach links in Richtung Wachenheim auf die L516 einbiegen wollte. Der Gesamtschaden wurde auf 4.500 Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

