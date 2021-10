Altlußheim/Speyer. Bei einem Verkehrsunfall auf der B39 ist ein 16-Jähriger am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Jugendliche zuvor verbotenerweise mit seinem Roller von Speyer kommend, in den Baustellenbereich an der Salierbrücke ein, wobei er gegen einen Baukran prallte. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr soll nicht ausgeschlossen sein. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1