16-Jähriger bei "Fahrübungen" am Römerberg erwischt

Römerberg. Beamte haben am Freitagnachmittag einen 16-Jährigen am Römerberg im Bereich Heiligenstein beim Fahren ohne Führerschein erwischt. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten Beamte den Jugendlichen gegen 15.15 Uhr in einem PKW auf einem Wirtschaftsweg parallel zur L507.

Eine 29-Jährige hatte dem 16-Jährigen kostenlose Fahrstunden gewährt und ihm ihr Fahrzeug überlassen. Aufgrund der auffälligen Fahrweise fiel den Beamten das Auto auf dem Feldweg auf und sie kontrollierten den Fahrer. Nun muss der 16-Jährige mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Auch die Halterin muss sich verantworten.