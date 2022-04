16-Jähriger auf Kleinkraftrad unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße. Ein 16-Jähriger ist am Donnerstagabend ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss mit seinem Kleinkraftrad gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass die Verkehrstüchtigkeit des Jugendlichen Auffälligkeiten aufgewiesen haben. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf THC, weshalb anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Der Heranwachsende muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

