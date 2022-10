16-Jährigem in Landau mehrfach ins Gesicht getreten - Zeugen gesucht

Landau. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstag in Landau hat ein unbekannter Täter seinem Opfer mehrfach ins Gesicht getreten. Nach Polizeiangaben kam gegen 19.50 Uhr in Höhe der Fußgängerbrücke in der Paul-von-Denis-Straße aus nichtigem Grund zunächst zu einem Streitgespräch zwischen dem 16-jährigen Geschädigten und einem unbekannten Beifahrer eines Rollerfahrers. Im Rahmen der verbalen Auseinandersetzung schlug der Beifahrer dem 16-Jährigen zunächst mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Geschädigte zu Boden fiel.

Der unbekannte Täter trat dem am Boden liegenden 16-Jährigen nun noch mehrfach ins Gesicht. Im Anschluss flüchteten der Rollerfahrer und dessen Beifahrer von der Tatörtlichkeit. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen roten Roller gehandelt haben soll. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau unter 06341/2870 in Verbindung zu setzen.