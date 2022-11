Flemlingen. Eine 16-Jährige ist am Samstag in Flemlingen (Kreis Südliche Weinstraße) mit einem Traktor umgekippt und leicht verletzt worden. Die Jugendliche sei zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Vermutlich sei sie zu schnell auf einer Landstraße in eine Kurve gefahren und der Traktor in Schräglage geraten und umgekippt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.

