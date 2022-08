16-Jährige in Gernsheim vergewaltigt - Täter anhand Phantombild gesucht

Gernsheim. Die Polizei fahndet nach einem Sexualstraftäter mit Hilfe eines Phantombildes. Ein 16 Jahre altes Mädchen wurde am 13. Februar von einem unbekannten Mann auf einem Feldweg in Gernsheim nahe der Bahnstrecke Mannheim-Frankfurt vergewaltigt. Sie hatte sich erst Monate später Angehörigen anvertraut.

Sämtliche Ermittlungen konnten bislang nicht zur Klärung der Straftat führen, teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt zusammen mir dem Polizeipräsidium Südhessen am Montag mit. Mit dem Phantombild wenden sie sich nun an die Öffentlichkeit. Der Mann soll 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und wenige gräuliche Haare sowie eine sehr markante Nase haben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er dunkle Kleidung. Hinweise zu dem Mann können an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 abgegeben werden.