16-Jährige in Bensheimer Supermarkt sexuell belästigt - Erneut derselbe Täter?

Bensheim. Eine 16-Jährige ist am Montagmorgen von einem Mann in einem Supermarkt im Berliner Ring in Bensheim sexuell belästigt worden. Der bislang unbekannte Täter soll gegen 09.40 Uhr die junge Frau beim Vorbeigehen unsittlich berührt haben und danach geflüchtet sein.

Die Kriminalpolizei Heppenheim prüft einen möglichen Zusammenhang mit einer zuvor gemeldeten sexuellen Belästigung einer 14-Jährigen am Bensheimer Bahnhof. In beiden Fällen wurde der Täter als etwa 60 bis 70 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben. Er soll mit einer kurzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein.