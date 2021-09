16-jährige Fußgängerin von Auto angefahren

Speyer. Eine 71-jährige Autofahrerin hat am Montagmittag eine 16-Jährige Fußgängerin angefahren und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Seniorin in Speyer an dem Mädchen vorbei und streifte diese, wodurch sich die junge Frau reflexartig nach links zur Fahrbahn drehte. Die Dame fuhr dann mit dem Vorderrad ihres Autos über den Fuß der Fußgängerin, die in Folge leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Da die Autofahrerin die Kollision nicht bemerkte, fuhr sie weiter und parkte auf einem nahegelegenen Parkplatz. Durch Zeugen und die eingesetzte Polizeistreife wurde sie auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht.