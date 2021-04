159 Neuinfektionen in Kreis und Stadt Heidelberg - Inzidenz in Heidelberg sinkt weiter

Rhein-Neckar. Das Gesundheitsamt hat für den Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstag 136 nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 20.365.

AdUnit urban-intext1

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist leicht gestiegen und liegt nun bei 146,3. Als genesen von der Krankheit gelten im Rhein-Neckar-Kreis mittlerweile 18.766 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1217.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktuelle Zahlen Coronavirus aktuell: Fallzahlen aus der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-Kreis Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus: Fallzahlen und Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim Mehr erfahren

In Heidelberg sind insgesamt 4804 Infektionen mit dem Coronavirus zu verzeichnen; das sind 23 mehr als am Mittwoch. Die Inzidenz sinkt laut Gesundheitsamt damit auf 71,2. Mit 4529 Genesenen gelten in der Stadt derzeit 216 Personen als aktive Fälle.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bleibt unverändert. Im Rhein-Neckar-Kreis sind damit seit Ausbruch der Pandemie weiterhin 382 Verstorbene bekannt, in Heidelberg verbleibt die Zahl der Verstorbenen bei 59.

AdUnit urban-intext2