150.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand

Monsheim. Beim Brand eines Wohngebäudes in Monsheim im Landkreis Alzey-Worms ist ein Sachschaden von etwa 150 000 Euro entstanden. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht am Fuß, teilte die Polizei am Freitag mit. Den Angaben zufolge brach das Feuer am Donnerstagabend im Dachstuhl des Hauses aus. Der 56 Jahre alte Eigentümer und sein 21 Jahre alter Sohn konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Der Dachstuhl brannte laut Polizei fast vollständig aus, das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

