Haßloch. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende 150 Liter Diesel aus einem LKW entwendet. Nach Polizeiangaben stand der LKW in der Fritz-Karl-Henkel-Straße in Haßloch.

Zeugen, die etwas gesehen haben, können sich unter der Telefonnummer 06324/ 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de melden.