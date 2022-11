15- und 24-Jähriger nachts in Landau zusammengeschlagen

Landau. Ein 15- und 24-Jähriger sind in der Nacht auf Dienstag in Landau körperlich angegriffen worden. Sie waren zusammen gegen 01.40 Uhr in der Marktstraße auf ihrem Heimweg, als sie von zwei männlichen Personen provoziert wurden, berichtet die Polizei. Die Angreifer warfen den 24-Jährigen zu Boden. Durch mehrere Tritte erlitt er eine Jochbeinprellung und verlor mehrere Zähne. Auch den 15-Jährigen rissen sie zu Boden. Der Jugendliche erlitt durch Tritte eine Jochbein- und Nasenprellung. Beide Täter konnten zunächst flüchten.

Nach Ermittlungen der Polizei richtet sich ein Tatverdacht gegen einen 17- und 18-Jährigen aus Landau. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341/2870 zu melden.