15 Türkische Rollertauben gestohlen - Gesamtschaden liegt bei über 10 000 Euro

Dannstadt-Schauernheim. 15 Tauben sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Dannstadt-Schauernheim entwendet worden. Nach Polizeiangaben erlangten die unbekannten Täter vermutlich durch Herunterbiegen eines Maschendrahtzauns in der "Obere Weide" Zutritt auf ein dortiges Gartengrundstück.

Ein dort befindliches Gehege wurde ebenfalls aufgebrochen und daraus insgesamt fünfzehn Tauben der Rasse "türkische Rollertauben" gestohlen. Der Gesamtschaden liegt nach Angaben des Besitzers bei circa 15 000 Euro.

Hinweise sollen telefonisch unter 06235/4950 an die Polizeiinspektion Schifferstadt gegeben werden.