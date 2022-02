1,5 Kilo Marihuana und gefälschte Impfausweise sichergestellt - 32-Jähriger festgenommen

Heidelberg/Walldorf. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Mann erwirkt, der spätestens seit Mitte Februar mit Betäubungsmitteln gehandelt sowie Impfausweise gefälscht und für den Verkauf vorbereitet haben soll. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mitteilten, stellte eine Polizeistreife der Autobahnpolizei Walldorf am vergangenen Samstag, gegen 14.45 Uhr, mehr als 1500 Gramm Marihuana und 110 Gramm Kokain im Wagen des Tatverdächtigen sicher.

Der 32-Jährige war zuvor auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs, als die Beamten den Mann schließlich auf einem Parkplatz kontrollierten. Die Betäubungsmittel waren im Auto versteckt. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sei es für den gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt gewesen. Zudem fand die Streife im Fahrzeug rund 20 Schargenaufkleber eines Corona-Impfstoffes. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen wurden mehrere Blanko-Impfausweise mit bereits eingeklebten Chargenaufklebern und eingetragenen sowie abgestempelten – aber nicht durchgeführten – Impfungen sichergestellt. Auch diese soll der 32-Jährige laut Polizei und Staatsanwaltschaft beabsichtig haben, an noch unbekannte Abnehmer zu verkaufen.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntag der Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Daraufhin wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.