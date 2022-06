15-Jähriger überfallen und bewusstlos geschlagen

Worms. Ein 15-Jähriger ist am Sonntagabend von einer Gruppe an Männern in Worms überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Jugendliche gegen 23.30 mit dem Fahrrad nach Hause. In der Johann-Hinrich-Straße zwischen Herrnsheim und Leiselheim schubsten ihn vier bislang unbekannte Männer von seinem Fahrrad. Durch mehrere Tritte und Schläge verlor der 15-Jährige am Boden das Bewusstsein bis er von einem Zeugen aufgefunden wird. Die Männer hatten unter anderem sein Bargeld und sein Smartphone gestohlen.

Zeugen mit Hinweisen zu den Tätern, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06241/8520 zu melden.