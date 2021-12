15-Jährige von zwei unbekannten Mädchen beleidigt und geohrfeigt

Sinsheim. In Sinsheim ist eine 15-Jährige am Freitagnachmittag von zwei Mädchen verletzt worden. Die Jugendliche wurde demnach am Bahnsteig im Bahnhof Sinsheim von zwei 16 bis 18 Jahre alten Mädchen geohrfeigt und beleidigt, teilte die Polizei mit.

Die beiden Mädchen werden als etwa 163 bis 170 cm groß und schlank mit dunklen Haaren beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat sollen beide ihre Haare in einem Dutt getragen haben und die Augen auffällig geschminkt gewesen sein. Eine Jugendliche trug eine beigefarbene Jacke und eine blaue Jeans, die Andere trug eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Jogginghose.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und die Hinweise zur Identität der beiden Mädchen geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 bei der Polizei zu melden.