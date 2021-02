  15-Jährige von Gruppe beleidigt und geschlagen

Bobenheim-Roxheim. Am Donnerstagabend ist es am Vogelpark in Bobenheim-Roxheim zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwei 15-Jährige von einer Gruppe, bestehend aus drei Jugendlichen, zunächst beleidigt. Im Anschluss wurde einer der 15-Jährigen in den Schwitzkasten genommen, an den Haaren gezogen und ins Gesicht geschlagen.

AdUnit urban-intext1

Nachdem zwei Erwachsene, die den Vorfall beobachtet hatten und einschritten, entfernte sich die Gruppe unerkannt.