15-Jährige klettert auf Brunnen am Marktplatz – Höhenrettung muss anrücken

Neustadt. Ein 15 Jahre altes Mädchen ist in Neustadt/Weinstr. auf den Brunnen am Marktplatz geklettert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, rückte die Höhenrettung der Feuerwehr bei dem Vorfall am Samstagabend an, um die Jugendliche aus einer misslichen Lage zu befreien. Zu dem Zeitpunkt befand sie sich auf der in etwa vier Metern Höhe gelegenen höchsten Schale des Brunnens - kam aber nicht mehr alleine herunter.

Was die Jugendliche vor dem Heraufklettern wohl nicht bedacht hatte, war ihre Höhenangst, die sie am Herunterklettern hinderte. Die 15-Jährige blieb unverletzt und der Brunnen unbeschädigt. Das Mädchen war offenbar zum Vergnügen auf den Brunnen geklettert.