15-Jährige in den Mannheimer Quadraten beraubt

Mannheim. Zwei 15-Jährige sind am Montagabend im S-Quadrat in Mannheim ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie zuvor von einer fünfköpfigen Personengruppe angesprochen und zum Mitgehen aufgefordert. Die Personen begaben sich dann über die ÖVA-Passage und den Lameypark zu den S-Quadrate. Dort stoppte die Personengruppe zwischen zwei Mehrparteienhäusern. Die Täter nutzten die Situation und fingen an, die beide 15-Jährigen nach Wertgegenständen zu durchsuchen. In deren Folge wurden ihnen eine Kette und deren Smartphones entwendet. Zudem griffen die Täter die Jugendlichen unvermittelt körperlich an und nahmen einem Jugendlichen seine Sportschuhe ab. Die Jugendlichen wurden hierbei leicht verletzt. Als die Täter von den zwei 15-Jährigen abließen, flüchteten sie in Richtung Paradeplatz.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, circa 15 bis 17 Jahre alt, zwischen 1.70 und 1.80 Meter groß,

nordafrikanisches Erscheinungsbild. Einer der Täter trug eine weiße Lacoste-Weste.

Das Haus des Jugendrechts des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu wenden.