14-Jähriger von Unbekannten überfallen - Polizei sucht Zeugen

Waibstadt. Ein 14-Jähriger ist am Samstagabend in Waibstadt von unbekannten Tätern überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter eine Spielekonsole und Zubehör, während sie den Jungen nachhause begleiteten. Der Teenager hielt sich gegen 17 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Bahnhof auf, als die zwei Jugendlichen ihn ansprachen und fragten, ob sie seine Spielekonsole ausleihen könnten. Nachdem der 14-Jährige ablehnte, gingen die beiden Jugendlichen wieder. Da er aufgrund des Vorfalls seinen Bus verpasst hatte, sprach er mehrere Passanten an und fragte sie, ob sie ihn nach Neckarbischofsheim mitnehmen könnten. Weiter auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit traf der 14-Jährige schließlich im Bereich der Volksbank erneut auf die beiden Jugendlichen, die ihm daraufhin anboten, ihn zu Fuß nachhause zu begleiten. Gegen 18.30 Uhr versuchten die Täter im Speckerweg in Richtung der Kleingärten, dem Geschädigten die Tasche zu entreißen. Dabei stießen sie den 14-Jährigen zu Boden und drückten ihn fest. Die Tasche zerriss und die Konsole fiel auf den Boden. Die Unbekannten sammelten sie auf und flüchteten dann in unbekannte Richtung.



Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben. Der erste Täter hatte eine dunkle Hautfarbe, einen Oberlippenbart und schwarze kurze Haare. Er war etwa 16-17 Jahre alt, sprach Deutsch und hatte eine graue Umhängetasche bei sich. Der zweite Täter hatte ebenfalls schwarze kurze Haare, sprach Deutsch und trug eine braun-grüne Jacke mit Camouflage-Muster und weißen Ärmeln. Er war etwa 14-15 Jahre alt.



Die Polizei sucht nach den Zeugen, die das erste Treffen der Jugendlichen am Bahnhof beobachtet haben oder zwischen 17 Uhr und 18.20 Uhr von dem 14-Jährigen angesprochen wurden. Zudem suchen sie nach Zeugen, denen die drei Jugendlichen im Bereich der Volksbank aufgefallen sind oder die im Bereich Speckersweg die Tat beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/1744444 zu melden.

