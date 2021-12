14-Jähriger von Hund gebissen und leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Weinheim. Ein 14-jähriger Junge ist am Dienstag von einem Hund gebissen und dabei leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hielt sich der 14-Jährige in der Pause, gegen 9.45 Uhr, im Bereich des Sportgeländes der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in der Breslauer Straße auf, als er einen Mann passierte, der zwei angeleinte Hunde bei sich hatte. Dabei biss einer der Hunde dem Jungen in den Oberschenkel. Der unbekannte Hundebesitzer verließ daraufhin den Tatort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder auf seine Zurufe zu reagieren.

Bei dem Mann soll es sich um einen mindestens 50-Jährigen mit einer Körpergröße von etwa 1,80 bis 1,85 Meter handeln. Er habe kurze, weißgraue Haare und einen leichten Bauchansatz. Zum Tatzeitpunkt war er bekleidet mit einer hellblauen Jacke, grauen Jeans und schwarzen Schuhen. Der Hund, der zugebissen hatte, soll wie ein Wolf ausgesehen haben, circa 60 bis 70 Zentimeter hoch gewesen sein und braun-schwarzes Fell haben. Das Fell an Bauch und Beinen sei weiß gewesen und er hatte eine blaue Hundeleine. Der zweite Hund habe ausgesehen wie ein Pudel mit braunem Fell. Dieser hatte eine grauschwarze Hundeleine.

Gegen den noch unbekannten Hundeführer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06201/10030 bei der Polizei zu melden.