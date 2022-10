14-jähriger Radfahrer in Viernheim von Auto angefahren

Viernheim. Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagabend in Viernheim von einem Autofahrer angefahren und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 19.20 Uhr im Einmündungsbereich Adolf-Kolping-Straße / Max-Born-Straße. Der Fahrradfahrer erlitt durch Zusammenstoß leichte Prellungen am rechten Knie. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer vom Unfallort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der

Rufnummer 06206/94400 in Verbindung zu setzen.