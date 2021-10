14-Jähriger muss sich wegen Mordes verantworten

Sinsheim/Heidelberg. Der 24. Februar 2021 ist einer der schwärzesten Tage in der Geschichte der Gemeinde Sinsheim. Selbst erfahrene Ermittler sagen auf einer Pressekonferenz einen Tag später, dass sie eine solche Tat, wie sie sich mittwochs im Ortsteil Eschelbach abgespielt hatte, in ihrer gesamten Laufbahn nicht erlebt hätten. Ein jetzt 14-Jähriger, der einen Mord an einem 13-Jährigen begangen haben soll. Fast die gesamte deutsche Presselandschaft berichtet über den Fall.

Nun wird dem mutmaßliche Täter der Prozess gemacht. Vom 20. Oktober an muss sich der Minderjährige vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Für den Prozess seien vorerst bis 6. Dezember mehrere Verhandlungstermine angesetzt, so eine Gerichtssprecherin am Donnerstag. Weil der Angeklagte minderjährig sei, werde der Prozess voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Der zum Tatzeitpunkt noch 13-Jährige soll das Opfer in Sinsheim hinterrücks mit mehreren Messerstichen getötet haben. Dabei folgte er nach Auffassung der Staatsanwaltschaft einem geraume Zeit zuvor gefassten detaillierten Tatplan. Demnach ist das Opfer am Tattag zu einem Treffpunkt am Waldrand gelockt worden. Nach einer gewissen Wegstrecke soll der 14-Jährige den Jungen dann ermordet haben.

Motiv: Eifersucht

Ein Motiv des 14-Jährigen sei seine Eifersucht wegen eines Mädchens gewesen. Für die Tat sieht das Gesetz bei Jugendlichen eine Jugendstrafe bis zu zehn Jahren vor.

Der Jugendliche mit doppelter deutsch-türkischer Staatsbürgerschaft war mit einem Küchenmesser in der Hand neben der Leiche des Jungen und dem Mädchen in Sinsheim festgenommen worden. Seitdem saß er in Untersuchungshaft, er hatte zunächst seine Unschuld beteuert. Der 14-Jährige war polizeibekannt. Er hatte im November 2020 einen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt. Wegen dieses Gewaltdelikts hatte der Angeklagte drei Wochen stationär in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Mannheim verbracht, wo er ein Anti-Aggressionstraining begonnen hatte. Die Familie, aus der der Beschuldigte stammt, war dem Kreisjugendamt seit Jahren bekannt. Auch nach dem Verlassen der Einrichtung am 16. Dezember 2020 wurde sie durch die Behörde des Rhein-Neckar-Kreises betreut und unterstützt, wie Landrat Stefan Dallinger am Freitag, 26. Februar, gegenüber dieser Zeitung sagte.

Reaktionen aus dem Ort hatten am Tag nach der Tat unter anderem so ausgesehen, dass Menschen fragten, warum ein bereits polizeibekannter Jugendlicher mit entsprechender Vergangenheit überhaupt frei herumlaufen dürfe. Juristisch gilt ein 13-Jähriger aber als strafunmündig. Dallinger sah jedenfalls keine Versäumnisse in seinem Jugendamt. Sonntags nach der Tat hatten sich Hunderte Menschen an einem Trauerzug im Sinsheimer 2200-Seelen-Stadtteil Eschelbach beteiligt, zu dem die Familie des getöteten Kindes eingeladen hatte. (mit dpa)