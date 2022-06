14-Jähriger mit Papas Auto unterwegs - Spritztour mit Freunden endet mit Crash

Germersheim. Ein 14-Jähriger hat sich im Landkreis Germersheim an das Steuer von Papas Auto gesetzt und eine nächtliche Spritztour mit Freunden unternommen. Sie endete auf der Hauptstraße in Schaidt - einem Ortsbezirk der Stadt Wörth am Rhein - mit einem Crash: Das Auto prallte gegen ein geparktes Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Damit war die Tour in der Nacht auf Samstag beendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Polizisten nahmen den Unfall auf und brachten den 14-Jährigen zu seinen Eltern.