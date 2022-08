14-Jähriger manipuliert E-Scooter in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Polizei kontrollierte am Mittwochabend einen 14-Jährigen in Ludwigshafen, der offensichtlich seinen E-Scooter manipuliert hatte. Wie die Polizei mitteilte, fiel den Beamten der E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen gegen 21.20 Uhr mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit in der Friesenheimer Straße auf. Als der 14-Jährige die Beamten sah, ignorierte er die Anhaltesignale und versuchte zu flüchten. Die Flucht dauerte nicht lange und die Polizei stellte den 14-Jährigen. Nach Begutachtung des E-Scooters stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser mittels App manipuliert wurde. Die erlaubten 20 Kilometer pro Stunde wurden deutlich überschritten. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 45 Kilometer pro Stunde. Der 14-Jährige wurde anschließend an seine Eltern übergeben.

