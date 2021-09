14-Jähriger in Heidelberg angefahren und verletzt - Verursacher flüchtet

Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen ist ein 14-jähriger Fahrradfahrer in Heidelberg-Wieblingen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Radfahrer um kurz nach 8 Uhr in der Mannheimer Straße den Fußgängerüberweg in Höhe Maaßstraße überqueren, als er von einem unbekannten Autofahrer angefahren wurde. Der Unbekannte soll daraufhin aus seinem Auto ausgestiegen sein und den Radfahrer angeschrien haben. Nachdem sich ein Mitarbeiter eines nahe gelegenen Eiscafés nach dem 14-Jährigen erkundigt habe, sei der Unfallverursacher davongefahren.

Der unbekannte Autofahrer wird wie folgt beschrieben: Ende 50, etwa 165 cm, kräftige Statur. Er soll ein weißes, ärmelloses Oberteil und eine dunkle Hose sowie zwei goldene Ohrringe am Ohr getragen haben. Die Beifahrerin soll ebenfalls etwa Ende 50, mit dunklem, rötlichem Haar, welches sie zu einem Dutt trug, gewesen sein. Das Auto wird als kastenförmig, ähnlich einem Fiat Doblo, beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4111 bei der Polizei zu melden.