14-Jähriger entblößt sich vor Verkäuferin im Supermarkt

Bad Dürkheim. Am Samstagabend hat sich ein 14-Jähriger in einem Supermarkt in Bad Dürkheim vor einer 18-jährigen Verkäuferin entblößt. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Jugendliche das Geschäft in der Mannheimer Straße kurz vor dem Ladenschluss um 22 Uhr. Der 14.Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Er wurde nach dem Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen an seine Eltern übergeben.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06322/9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.