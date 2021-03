Heidelberg. Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 13-Jährigen in Sinsheim bestreitet der dringend verdächtige 14-Jährige weiter die Tat. Er hatte seine Unschuld bei der Eröffnung des Haftbefehls beteuert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heidelberg vom Montag hat er seine Äußerungen nicht zurückgenommen. Die Ermittler beleuchten bei ihren Untersuchungen auch die Rolle des zwölfjährigen Mädchens, um das es Eifersuchtsstreitigkeiten der beiden Jungen gegeben haben soll. „Das Kind wird sicherlich für die Ermittlungen von besonderem Interesse sein“, teilte die Anklagebehörde mit. Da es sich um ein Kind handele, würden dazu keine näheren Auskünfte erteilt.

Eifersucht als Motiv

Der 14-Jährige war am Mittwoch mit einem Küchenmesser in der Hand neben der Leiche des Jungen und dem Mädchen im Stadtteil Eschelbach festgenommen worden. Am Sonntag hatten rund 900 Menschen bei einem Trauermarsch Abschied von dem getöteten 13-Jährigen genommen. Die Teilnehmer seien von der Nähe des Tatorts aus durch den Stadtteil Eschelbach gezogen. Die Veranstaltung sei ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen, hieß es von der Polizei.

Der Fall hatte weit über Sinsheim hinaus für Aufsehen gesorgt und eine Debatte um den Umgang mit Tätern im Alter um die Strafmündigkeit ab 14 Jahren entfacht. dpa