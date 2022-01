14-Jähriger bei Wohnungsbrand verletzt

St. Leon-Rot. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Samstagnachmittag ist ein 14-Jähriger verletzt worden. Der Sohn der Wohnungsinhaberin war mit einem Freund in der Wohnung, als das Feuer ausbrach. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Junge versuchte zunächst, die sich ausbreitenden Flammen im Kinderzimmer mit eigenen Mitteln zu löschen. Nachdem die Versuche scheiterten, verließ er mit seinem Freund das Haus, zog sich durch den längeren Aufenthalt in der Wohnung jedoch eine Rauchgasvergiftung zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Brand wurde die Wohnung unbewohnbar und es entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr St. Leon konnte jedoch verhindern, dass sich die Flammen ausbreiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1