139 Corona-Neuinfektionen registriert

Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz sind binnen eines Tages 139 neue Coronavirus-Infektionen registriert worden. Das teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Sonntagvormittag mit. Danach sind aktuell 5987 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, das waren 319 weniger als am Samstag. Seit Beginn der Pandemie sind 3725 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben, einer mehr als am Vortag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht. Der Wert lag nach Angaben des LUA bei 31,8 und damit um 0,2 über dem Vortag. Seit Beginn der Pandemie haben sich in dem Bundesland nachweislich 152 694 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. 8770 wurden seither ins Krankenhaus gebracht.