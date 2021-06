13 weitere Infektionen mit dem Coronavirus - Inzidenz in Heidelberg steigt leicht an

Rhein-Neckar. Insgesamt sind im Landkreis Rhein-Neckar und in der Stadt Heidelberg am Dienstag dreizehn weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Neun Fälle davon entfallen nach Angaben des Landratsamts auf den Kreis, vier auf das Stadtgebiet Heidelberg. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun im Rhein-Neckar-Kreis 22.191 Menschen mit dem Virus infiziert, in Heidelberg sind es 5.116.

AdUnit urban-intext1

Außerdem meldet das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall im Rhein-Neckar-Kreis. Eine Frau im Alter von über 90 Jahren ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz sinkt im Rhein-Neckar-Kreis am Dienstag um 0,9 auf 24,8. In Heidelberg steigt die Inzidenz leicht und liegt nun bei 14,9 - bezogen auf die Fallzahlen, die das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises täglich veröffentlicht.