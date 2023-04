13- und 14-Jährige beim Versuch Zigarettenautomaten aufzubrechen festgenommen

Speyer. Nach dem Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag vier Jugendliche in Speyer festgenommen. Gegen drei Uhr meldete eine Zeugin die Tat in der Danziger Straße, berichtet die Polizei.

Zwei Jungen flüchteten vor der alarmierten Streife, wobei ein 13-Jähriger nach einer kurzen Verfolgung festgenommen werden konnte. Er gab an, bei seinem Kumpel übernachtet zu haben. Der 14-jährige Komplize erschien auf Anweisung seiner Mutter mit zwei weiteren Tätern im Alter von 13 und 14 an seiner Wohnanschrift.

Der Sachschaden am Zigarettenautomaten sei derzeit noch unbekannt.