Frankenthal. Ein 13-Jähriger hat am Samstagnachmittag mit einer Softair-Pistole in Frankenthal um sich geschossen. Wie die Polizei mitteilt, gab der Junge in der Willy-Brandt-Anlage Schüsse ab und zielte umher, um seine Freunde zu beeindrucken. Passanten verständigten die Polizei, da es sich um eine täuschend echt aussehende Pistole handelte. Die Beamten stellten die Waffe sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

