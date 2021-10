13-Jähriger bei Verkehrsunfallflucht in Neustadt leicht verletzt - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend ist ein 13-jähriger Fahrradfahrer in Neustadt an der Weinstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Junge zwischen 20.50 Uhr und 21.15 Uhr die Martin-Luther-Straße, als er beim rechts abbiegen in die Branchweilerhofstraße auf Höhe der Hausnummer 12 mit einem Auto zusammenstieß. Hierbei stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt ohne eine Reaktion fort. Das Kind konnte das Auto als kleines, vermutlich dunkles, Auto der Marke "FIAT" beschreiben.

Aufgrund der fehlenden Reaktion des Autofahrers und da das Fahrrad des Jungen über keine Beleuchtung verfügt, ist noch nicht geklärt, ob der Autofahrer den Zusammenstoß überhaupt bemerkt hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06321/854-0 zu melden.