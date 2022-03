13-Jähriger am Steuer

Edenkoben. Ein 13-jähriger Junge ist mit dem Auto seines Vaters in Edenkoben gegen eine Mauer gefahren. Wie die Polizei mitteilt, nahm sich zunächst der elfjährige Freund des Sohnes am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr unbefugt den Autoschlüssel des Pkw. Das Kind startete den Motor des Autos und machte damit einen Satz nach vorne. Daraufhin bat der Junge seinen 13-jährigen Freund, das Auto wieder zurückzufahren. Dabei verwechselte dieser den Rückwärtsgang mit dem ersten Gang. Das Auto fuhr deshalb nicht nach hinten, sondern vorwärts und kam an einer Sandsteinmauer zum Stehen. Beide Kinder blieben bei dem Unfall unverletzt. Das Fahrzeug des Vaters wurde beschädigt. An der Mauer in der Höhenstraße in Edenkoben entstand kein Schaden, teilt die Polizei in der Pressemitteilung weiter mit. „Gegen den Vater des 13-jährigen, der auch Halter des Wagens ist, wird nun wegen des Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis ermittelt.“ vs

