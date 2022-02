13-Jährige vermisst - Polizei fahndet mit Bild

Ludwigshafen. Seit Montag, 7. Februar, fehlt von der 13-jährigen Angelika aus Ludwigshafen jede Spur. Die Polizei fahndet nun öffentlich und mit Bild nach dem Mädchen.

Die 13-Jährige wurde zuletzt am Montagabend gegen 18:00 Uhr in Frankenthal gesehen und wollte laut Polizeiinformationen mit dem Bus nach Hause fahren. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 161 cm groß, um die 46 kg schwer und hat schulterlanges dunkles Haar. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Mütze, blauen Jeanshose und einem T-Shirt (Farbe nicht bekannt). Ein Foto von der Vermissten ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalzunter https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung eingestellt.





Wer Angelika seit Montag gesehen hat oder Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der 13-Jährigen geben kann, soll sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2122, per E- Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.