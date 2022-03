13-jährige Radfahrerin durch Hundebiss verletzt

Schifferstadt. Eine 13-jährige Radfahrerin ist vergangenen Freitag von einem Hund in der Speyerer Straße in Richtung Hauptstraße in Schifferstadt in den Oberschenkel gebissen worden. Laut Angaben der Polizei wurde das Mädchen dadurch leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr.

Die Radfahrerin bremste vor dem Angriff bis zum Stillstand ab, um anschließend an einem Mann mit zwei Hunden vorbeizufahren. Dabei wurde sie von einem der beiden Hunde angesprungen und dabei leicht verletzt. Der Hundehalter entfernte sich daraufhin wortlos.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 50 Jahre alt, schlanke Statur und graue Haare. Er trug eine Jeans und eine blaue Jacke. Die Hunde hatten schwarzes, kurzes Fell.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder dem Hundehalter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Rufnummer 06235/4950 in Verbindung zu setzen.

